"Neues Leben": Jessi und Nik Schröder leben jetzt in Zypern

Jessica (29) und Niklas Schröder (35) starten in einen neuen Lebensabschnitt. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der einstige Bachelorette-Boy sind seit über fünf Jahren ein Herz und eine Seele. 2019 gab es die prächtige Traumhochzeit, 2021 krönte die Geburt von Töchterchen Hailey Emilia (2) das Glück der beiden. Nun wagt die kleine Familie einen großen Schritt: Nik und Jessica sind nach Zypern ausgewandert!

Auf Instagram teilen die beiden ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie sich glücklich anlächeln. Jessi hält einen Schlüssel in der Hand – im Hintergrund ist ein Haus mit Pool zu sehen. "Neues Zuhause, hallo Zypern", schreibt Jessi in der Bildunterschrift. Mit dem Hashtag #auswandern dürfte klar sein, dass die Mittelmeerinsel nun ihre Wahlheimat ist. In ihrer Story schwärmt sie zudem: "Neues Leben."

Damit sind Jessi und Nik beileibe nicht die ersten Webstars, die Zypern für sich entdeckt haben. Auch Christina Rusch (25) lebt mittlerweile in der sonnigen Republik – ein Grund dafür ist unter anderem die niedrigere Steuerlast, die sie dort tragen muss. "Deutschland hat für mich einfach gar keine Zukunft mehr", erklärte das OnlyFans-Model kürzlich im Netz. Dabei hat es viele Influencer wie Sarah Harrison (32), Simon Desue (32) und Co. deswegen bisher eher nach Dubai gezogen. Könnte sich Zypern zum neuen Paradies für sie entwickeln?

Instagram Niklas Schröder und seine Frau Jessica

Instagram / nik_schroeder Nik und Jessi Schröder im März 2022

Instagram / christinashakira Christina Shakira im März 2023

