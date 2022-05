An die Papas wird heute ganz besonders gedacht! Am 26. Mai dieses Jahres wird in Deutschland nicht nur Himmelfahrt, sondern auch der Vatertag gefeiert. Viele Menschen nutzen an diesem besonderen Tag die Gelegenheit, den Papas liebevolle Worte zu widmen. Genau das machten jetzt auch die Prominenten. Sarah Engels (29), Jessica Haller (32) und Co. schrieben ihren Männern süße Worte im Netz.

"Alles Liebe zum Papatag, mein Schatz. Danke, dass du uns als Familie immer wie ein Löwe beschützt. Deine Liebe erfüllt uns, unser Held", lauteten Sarah Engels' Worte, die sie ihrem Mann Julian (29) auf Instagram widmete. Sarah Harrison (30) ließ sich etwas Besonderes für ihren Partner Dominic (30) einfallen: Ihre Töchter Mia (4) und Kyla (1) verewigten ihre Fuß- und Handabdrücke auf einem Blatt Papier, das die Mutter liebevoll beschriftete: "Papa, du bist so stark wie Hulk, so mutig wie Batman, so schnell wie Superman", hieß es zum Beispiel.

Auch Maren Wolf (30) ließ es sich nicht nehmen, ihrem Mann Tobias auf Instagram zu gratulieren: "Du bist der tollste Papa, den ich mir für Lyan (1) vorstellen kann." Jessica Haller machte ihrem Johannes (34) währenddessen eine süße Liebeserklärung. "Ich liebe alles an ihm, aber am meisten, dass Hailey (1) und ich heilig sind und ich mich immer auf meinen Mann verlassen kann", schrieb die Ex-Bachelorette.

Niklas Schröders (33) Frau Jessica (27) schenkte ihm ein Parfüm zum Vatertag. "Happy Vatertag an alle Superdaddys – und besonders natürlich an unseren persönlichen Superdaddy, der immer für Hailey da ist ", lauteten ihre Worte dazu auf Instagram. Nik selbst begegnete dem Vatertag jedoch mit gemischten Gefühlen. "Für mich ist es der erste Vatertag als Papa, gleichzeitig auch mein erster Vatertag ohne Papa", meinte der Ex-Bachelorette-Kandidat.

Im Mai 2021 brachte Sarafina Wollny (27) per Not-Kaiserschnitt ihre Zwillinge Casey (1) und Emory (1) auf die Welt. Ihr Mann Peter Wollny (29) und sie könnten über ihre zwei Wonneproppen nicht glücklicher sein, schließlich haben sie sich beide lange nach Nachwuchs gesehnt. "Happy Fathersday an den tollsten Papa für unsere Wunder", ehrte Sarafina ihren Mann jetzt auf Instagram. Auch Timur Ülkers (32) Partnerin Caroline Steinhof sprach an Vatertag zu dem Vater ihrer Kinder. "Der beste Vater, den ich mir für meine Kinder vorstellen kann", meinte Caro.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im April 2022

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic Harrisons Vatertagsgeschenk

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren und Tobias Wolf

Instagram / jessica_haller Jessica, Johannes und Hailey-Su Haller

Instagram / nik_schroeder Jessi und Niklas Schröder im Mai 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny, TV-Bekanntheiten

Instagram / ileyschko Timur Ülker und Caroline Steinhof

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de