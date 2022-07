Süß: Jessi Schröders Töchterchen Hailey kann schon laufen!

Jessi Schröder (28) meldet sich mit einem zuckersüßen Update bei ihren Followern! Im September sind die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Partner Niklas Schröder (33) Eltern ihrer Tochter Hailey Emilia geworden. Ihren Alltag als frischgebackene Eltern teilen die beiden Influencer seither immer wieder stolz im Netz. Doch nun gewährte die hübsche Blondine einen ganz besonderen Einblick in das Leben mit ihrem Nesthäkchen: Die kleine Hailey macht bereits ihre ersten Schritte!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Jessi am Donnerstag einen niedlichen Meilenstein mit ihren Fans: Hailey lernt laufen! In einem schwarz-weißen Video konnte ihre Community daran teilhaben, wie ihre Kleine zunächst ein wenig ins Taumeln geriet und schließlich einige tapfere Schritte alleine zurücklegte. "Haileys erste Schritte", schrieb sie unter dem Clip, in dem sie ihrer zehn Monate alten Tochter nach ihrem ersten Alleingang in die Arme fiel.

Auch Jessis Freunde und Fans sind total begeistert von Haileys ersten Schritten. "Oh wie schön, so eine süße Maus" oder "Wow! Und schon echt sicher", hieß es unter anderem neben lauter Herzemojis in der Kommentarspalte unter ihrem zuckersüßen Update. Vor allem Nik freute sich ganz besonders! "Papas kleine große Prinzessin", schwärmte er unter dem Beitrag seiner beiden Liebsten.

Instagram / jessicooper Jessi Schröder und Hailey Emilia im Juli 2022

Instagram / nik_schroeder Niklas, Jessi und Hailey Schröder

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder mit seiner Tochter Hailey im Februar 2022

