Planen Niklas und Jessica Schröder schon Baby Nummer zwei?

Wie steht es um die Familienplanung von Jessica (28) und Niklas Schröder (33)? 2018 hatten sich die ehemalige Bachelor -Kandidatin und der einstige Bachelorette -Teilnehmer kennen und lieben gelernt. Noch im gleichen Jahr machte der Osnabrücker seiner Freundin einen Antrag. Inzwischen sind die zwei verheiratet und leben mit Baby Hailey Emilia zusammen als Familie – ob da auch schon ein zweites Kind geplant ist?

Im Promiflash-Interview bei der GLOW in Essen machten Nik und Jessi klar: Weiterer Nachwuchs steht derzeit nicht auf der Agenda. "Was wir auf jeden Fall sagen können ist: In den nächsten ein, zwei Jahren ist es nicht geplant. Das kann sich immer ändern, aber wir merken, dass die Kleine den Fokus braucht", versicherte der Influencer. Nik betonte aber auch, dass die beiden ihre Beziehung in den Vordergrund stellen: "Am Ende des Tages ist es unsere Ehe, unser Leben und es bringt nichts, wenn das Kind dann ohne Mama und Papa aufwächst!"

Für Nik steht fest: Seine Ehe mit Jessi bedeutet ihm sehr viel – die soll nicht auf der Strecke bleiben: "Wir haben schon ein bisschen was nach hinten gestellt, damit wir ein bisschen mehr Zeit für uns haben!" Dazu gehören auch einige Business-Ideen, wie der ehemalige Gastronom zugab.

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder und seine Tochter Hailey, November 2021

Instagram / nik_schroeder Jessi und Niklas Schröder im Mai 2021

Instagram / jessicooper Niklas und Jessica Schröder

