Dieses Gerücht hielt ihre Fans zuletzt in Atem: Seit wenigen Tagen wurde über eine romantische Beziehung zwischen Clea-Lacy Juhn (27) und Pietro Lombardi (26) spekuliert. Dass es sich bei den Schlagzeilen um nichts weiter als haltlose Vermutungen handelt, betonte Pietro jetzt erneut und stellte klar: Die Ex-Bachelorette-Kandidatin ist nicht seine Freundin! Für viele ihrer Fans keine erfreuliche News – zahlreiche Follower hätten sich die beiden als Paar gewünscht!

In einer Umfrage gaben sich 47,8 Prozent (Stand 7.11., 16:20 Uhr) der Promiflash-Leser überzeugt, in Clea und Pietro ein absolutes Traumpaar zu sehen. 52,2 Prozent – von einer eindeutigen Mehrheit kann hier nicht die Rede sein – zeigten sich von der Vorstellung, den Sänger und die Reality-Beauty gemeinsam turtelnd auf dem Red Carpet zu sehen, hingegen nur wenig angetan. Sie gaben an, sich eine Beziehung zwischen den zwei TV-Stars absolut nicht vorstellen zu können.

Obwohl er und Clea auch zukünftig kein Paar werden würden, gab Pietro zu, die 27-Jährige attraktiv zu finden. Kein Wunder, immerhin passt die Schönheit optisch genau in das Beuteschema des diesjährigen DSDS-Jurors. Genau wie seine Ex-Frau Sarah (26) bezaubert schließlich auch Clea mit einem ansteckenden Strahlen und glänzenden, brauen Haaren.

Getty Images Musiker Pietro Lombardi, Mai 2018

Anzeige

Robert Schlesinger/GettyImages Clea-Lacy Juhn, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi in Griechenland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de