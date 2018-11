Die Gerüchte-Küche war diese Woche ordentlich am Brodeln: Läuft etwas zwischen Pietro Lombardi (26) und Ex-Bachelor-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn (27)? Das Getuschel fing an, nachdem die beiden Singles ähnliche Social-Media-Clips aus ihrem jeweiligen Urlaub gepostet hatten. Außerdem wurden die zwei im August bei einem Event in Soltau zusammen fotografiert – was ist also dran an dem Klatsch? Jetzt hat sich Pietro zu den Liebes-Spekulationen geäußert!

Alle, die sich schon über ein neues Traumpaar am deutschen Promi-Himmel gefreut hatten, musste der DSDS-Juror am Mittwoch leider enttäuschen: "Das haben sie schon einmal spekuliert, dass sie meine Freundin sein soll. Ich kann euch jetzt ganz offiziell sagen: 'Sie ist nicht meine Freundin'", betonte er gegenüber RTL. Er wolle nicht behaupten, dass Clea keine hübsche Frau sei, aber eine Beziehung mit ihr werde es nicht geben.

Pietros Ex Sarah (26) ist schon einen Schritt weiter als ihr Noch-Ehemann. Die "Genau hier"-Interpretin ist seit fast einem Jahr mit dem Berliner Roberto zusammen. "Er ist offen, ich kann mit ihm über alles reden. Er ist verständnisvoll und liebt mich so, wie ich bin. Er bringt mich zum Lachen und ist überhaupt nicht oberflächlich", schwärmte sie im September in einem Interview.

Getty Images Pietro Lombardi beim Late-Night-Shopping

Mathis Wienand / Freier Fotograf / Getty Images Clea-Lacy Juhn und Pietro Lombardi beim Late-Night-Shopping, August 2018

Sebastian Reuter / Freier Fotograf / Getty Images Clea-Lacy Juhn, Influencerin

