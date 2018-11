Achtung, Spoiler! Diese Nachricht dürfte die Modern Family-Zuschauer nach den traurigen News wieder glücklich stimmen: Noch vor einigen Wochen wurde bekannt, dass ein beliebter Charakter der Comedy-Show in der neuen Staffel sterben wird! Doch auch wenn die Serien-Familie einen Verlust beklagen muss, kann sie sich auch auf Zuwachs freuen! Denn DIESE "Modern Family"-Dame erwartet in der beliebten Serie bald ein Kind!

In den USA wurde während der Ausstrahlung der aktuellen Folge verraten, wer schwanger ist. Haley Dunphy gespielt von Sarah Hyland (27) ist in anderen Umständen! Die Offenbarung fand am Ende der Episode statt, als Haley wegen eines Lippenstiftunfalls nach einer wilden Fahrt auf einem Karnevalstruck mit ihrem On-Off-Freund Dylan (Reid Ewing) ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Schauspielerin selbst zeigte sich wenig später auf Instagram mit einem Fake-Babybauch und schrieb dazu: "Ich schätze, die Katze ist aus dem Sack! Oder eher, der Bauch zeichnet sich unter dem Oberteil ab!"

Damit hat die Brünette auch endlich die Spekulationen um eine eigene Schwangerschaft aufgelöst. Die hatte die 27-Jährige nämlich mit diversen Social-Media-Kommentaren in den letzten Tagen ziemlich angeheizt. Nun ist aber klar – lediglich in dem Bauch ihrer Serien-Figur wächst Nachwuchs heran!

Instagram / sarahhyland "Modern Family"-Star Sarah Hyland mit einem Fake-Babybauch

Getty Images Sarah Hyland, Schauspielerin

Getty Images Sarah Hyland, "Modern Family"-Darstellerin

