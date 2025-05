Jesse Tyler Ferguson spricht über "Modern Family"-Beginn

Jesse Tyler Ferguson (49), bekannt aus der Serie Modern Family, hat in seinem Podcast "Dinner's on Me" ein Detail über den Ursprung der erfolgreichen Serie verraten, das viele Fans bisher vielleicht noch nicht kannten. In der Podcast-Episode sprach Jesse mit Wendie Malick, die in der elften Staffel von "Modern Family" einen Gastauftritt hatte. Jesse erzählte ihr, dass die Serie ursprünglich eine andere Struktur hatte. Eigentlich sollte es einen Austauschschüler geben, der in jungen Jahren bei den Geschwistern Mitchell, gespielt von Jesse, und Claire, dargestellt von Julie Bowen (55), lebte. Später sollte dieser als Dokumentarfilmer zurückkehren und die Familie porträtieren, unter dem Titel "My American Family". Jesse erzählte weiter: "Sie haben diese Figur am Ende rausgestrichen und es umbenannt zu Modern Family. Aber das Konzept, dass es eine Mockumentary ist, blieb erhalten, aber wir haben nie erklärt, warum."

Jesse erklärte, dass besonders in den frühen Staffeln stark darauf geachtet wurde, den Eindruck eines Dokumentarfilms aufrechtzuerhalten. Es sollte glaubhaft wirken, dass ein Filmteam die Familie Pritchett begleitet. Wendie zeigte sich überrascht von diesem Detail und antwortete schmunzelnd: "Ich erinnere mich gar nicht, dass ich darüber nachgedacht habe." Jesse fügte hinzu: "Ab Staffel fünf oder sechs ist es einfach so, dass wir die Tür aufmachen, nach dem Einkaufen nach Hause kommen, und ein Kamerateam steht in unserem Haus – und niemand hinterfragt das."

Die Idee für den Mockumentary-Stil war nicht gänzlich neu und wurde zuvor in anderen Formaten wie "The Office" verwendet. Für Jesse, der die gesamte Laufzeit der Serie Teil des Casts war, bleibt "Modern Family" wohl eine der prägendsten Stationen seiner Karriere. In seinem Podcast spricht er über persönliche Anekdoten und Erinnerungen aus dieser Zeit und gibt so Fans die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Serie zu werfen. Kürzlich reflektierte auch Aubrey Anderson-Emmons (17) über ihre Rolle als Lily, die Tochter von Jesses Charakter Mitchell und seinem Mann Cameron, gespielt von Eric Stonestreet (53).

Getty Images Der Cast von "Modern Family" im Jahr 2012

Getty Images Wendie Malick bei den SAG Awards 2025 in Los Angeles

