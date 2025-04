Ty Burrell vermasselte sein Vorsprechen bei "Modern Family"

Ty Burrell (57), bekannt aus der erfolgreichen Sitcom Modern Family, hat kürzlich in einem Podcast eine erstaunliche Anekdote über sein Vorsprechen für die Rolle des Phil Dunphy geteilt. Obwohl die Rolle angeblich speziell für ihn geschrieben wurde, lief das erste Casting alles andere als glatt. "Ich war zu steif", erzählte Ty seinem ehemaligen Co-Star Jesse Tyler Ferguson (49) in dessen Podcast "Dinner's on Me". Die Reaktion der Produktionsfirma war eindeutig: "Er ist nicht lustig." Eine bittere Kritik für den Schauspieler, der später zweimal den Emmy als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie gewinnen sollte.

Dennoch gaben die Serienschöpfer Christopher Lloyd (86) und Steven Levitan nicht auf. Sie waren überzeugt, dass Ty die perfekte Besetzung sei, und organisierten eine zweite Chance für ihn – dieses Mal unter unkonventionellen Bedingungen. Im Garten von Steve wurde eine besonders humorvolle Szene mit Tys TV-Tochter Sarah Hyland (34) improvisiert und aufgezeichnet. Diese Aufnahme entpuppte sich als Gamechanger. Eine Mitarbeiterin des Casting-Teams von ABC sagte später: "Es war so lustig, wie die Worte und Witze ankamen. Es fühlte sich sofort richtig an." Durch diese Performance gewann Ty endgültig die Zustimmung der skeptischen Entscheider und sicherte sich die Rolle, die ihn berühmt machte.

Abseits der Kamera erfreut Ty sich bis heute großer Beliebtheit für seinen warmherzigen, oft unbeholfenen Humor. Seine charismatische Art sichert ihm die Sympathien seines Publikums. Im Podcast sprach Ty selbstironisch und offen über seine Leidenschaft für das Schauspielern sowie die Herausforderungen in der Branche. Mit seiner TV-Familie pflegt er nach wie vor engen Kontakt.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiavergara Eric Stonestreet, Jesse Tyler Ferguson und Ty Burrell bei einer Reunion im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Modern Family"-Cast bei der ABC Walt Disney Television Upfront Presentation

Anzeige Anzeige

Anzeige