Eric Stonestreet wäre begeistert von "Modern Family"-Reboot

Eric Stonestreet (53), bekannt durch seine Rolle als Cameron Tucker in der Erfolgsserie Modern Family, hat sich offen für einen möglichen Reboot der Show gezeigt. Wie der Schauspieler gegenüber OK! erzählte, würden er und der Rest des Casts die Idee lieben. "Wir alle vermissen uns", gab er zu und erklärte, dass die Entscheidung jedoch letztlich in den Händen von 20th Century Fox sowie den Machern Steve Levitan und Chris Lloyd liege. Während er die enge Verbindung zur Besetzung betonte, erzählte Eric, dass er auch Jahre nach dem Serienende immer noch von Fans auf Clips in sozialen Medien aufmerksam gemacht werde, die ihn an die besonderen Momente der Show erinnern.

Der Schauspieler erzählte, dass er und seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen weiterhin in Kontakt stünden. Die Unterstützung in schwierigen Zeiten sei dabei besonders wertvoll. So erwähnte Eric, dass die Cast-Mitglieder füreinander dagewesen seien, als er seinen Vater und Jesse Tyler Ferguson (49) seine Mutter verloren hatte. Die gemeinsame Arbeit an der Mockumentary-Serie sei etwas ganz Besonderes gewesen, erklärte Eric. Dennoch habe er nicht immer mit allen Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig gearbeitet, da die Geschichten oft parallel zwischen den Familien erzählt worden seien. "Wenn Sofía (52) und ich eine Episode zusammen gedreht haben, war das immer großartig", bemerkte er, scherzte aber zugleich: "Es fühlte sich fast an, als würde ich Jesse betrügen!"

Abseits seiner Karriere konzentriert sich Eric aktuell auf den Bau eines gemeinsamen Hauses mit seiner Verlobten Lindsay Schweitzer, die als Kinderkrankenschwester arbeitet. Das Paar plant sein neues Zuhause in Kansas City und legt dabei viel Wert auf Sicherheit und Technologie. Daher engagiert sich der Schauspieler nun auch als Partner für die neue Smarthome-Kollektion von Kidde, die mit fortschrittlichen Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern ausgestattet ist. Diese arbeiten nahtlos mit der beliebten Ring-App zusammen, was die Sicherheit im Eigenheim maßgeblich erhöhen soll. "Ich will, dass die Leute wissen, was es da draußen alles gibt, um sich sicher zu fühlen", erklärte er seine Begeisterung für die Kooperation.

Instagram / sofiavergara Eric Stonestreet und Sofía Vergara nach den SAG Awards 2024

Getty Images Der Cast von "Modern Family" im Jahr 2012

