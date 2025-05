Aubrey Anderson-Emmons reflektiert über Zeit als Kinderstar

Aubrey Anderson-Emmons (17), bekannt aus der Erfolgsserie Modern Family, hat sich kürzlich in einem TikTok-Video offen über ihre Erfahrungen als Kinderstar geäußert. Die heute 17-Jährige erklärte, dass sie die Rolle der Lily Tucker-Pritchett im Jahr 2011 im Alter von gerade einmal vier Jahren übernommen hatte. Bis zum Serienende im Jahr 2020 spielte sie durchgehend die Tochter von Mitch (Jesse Tyler Ferguson, 49) und Cam (Eric Stonestreet, 53). In ihrem Video sprach Aubrey darüber, wie sie in diesen acht Jahren mit Kritik, aber auch mit den Herausforderungen des Showgeschäfts umging. Dabei betonte sie: "Niemand hat mich dazu gezwungen, es war alles vollkommen sicher."

Obwohl die Schauspielerin ihre Zeit am Set als positiv beschreibt, offenbarte sie auch, wie schwer es war, mit den vielen Meinungen anderer umzugehen. Besonders die Kritik an ihrer Schauspielkunst habe sie als Kind getroffen. Nach dem Ende der Serie musste sie sich verstärkt mit Ablehnungen bei Vorsprechen auseinandersetzen, was sie letztlich dazu bewegte, eine Pause einzulegen. Während ihrer Highschool-Zeit entdeckte sie jedoch durch das Schul-Theaterprogramm ihre Leidenschaft für die Schauspielerei neu und hat mittlerweile wieder mit dem Vorsprechen begonnen. Außerdem kündigte Aubrey ihre erste Musikveröffentlichung an: Am 23. Mai wird ihre Single "Telephones and Traffic" erscheinen.

Neben der Schauspielerei und Musik gibt Aubrey auch modische Einblicke in ihr Leben. So präsentierte sie im letzten Jahr begeistert ihr elegantes Outfit für den Abschlussball ihrer Highschool auf Instagram. Die Kombination aus einem schlichten schwarzen Korsettkleid und einer traditionellen Corsage am Handgelenk zeigte, wie weit Aubrey sich von ihrem Image als Kinderstar weiterentwickelt hat. Die junge Künstlerin scheint ihren Weg gefunden zu haben und betonte zuletzt, dass sie sich auf ein Kapitel voller neuer kreativer Projekte freut.

Getty Images Die "Modern Family"-Stars bei den Emmy Awards 2013

Instagram / aubreyandersonemmons Aubrey Anderson-Emmons, Schauspielerin

