Niki Lauda (69) lässt sich nicht so einfach unterkriegen! Vor drei Monaten musste sich die Formel-1-Legende einer Lungentransplantation unterziehen. Nach dem Eingriff verschlechterte sich sein Gesundheitszustand so rapide, dass er sogar in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Doch der Sportstar schlug sich wacker und konnte sich wieder erholen. Vor zwei Wochen durfte der 69-Jährige auch endlich das Krankenhaus verlassen und wird seither in einer Reha-Klinik behandelt – ausruhen steht nun aber trotzdem nicht auf seinem Programm: Niki will bald schon wieder an der Rennstrecke stehen!

Das verriet sein Kumpel und Ex-Kollege Bernie Ecclestone (88) nun dem Schweizer Magazin Blick. Niki habe seinen Freund kürzlich angerufen, um ihn auf den neuesten Stand zu bringen: "Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich fühle mich schon viel besser. Ich muss jetzt einfach sehr viele Tabletten nehmen und diszipliniert sein", berichtete Niki Bernie. Er fühle sich sogar so wohl, dass er bereits sein Comeback an die Rennstrecke plane – und das entgegen dem Rat seiner Ärzte! "Mein Geheimplan ist es, beim Saisonfinale in Abu Dhabi wieder aufzutauchen", enthüllte der ehemalige Rennfahrer.

Sollte Niki sein Vorhaben wirklich in die Tat umsetzen, würde er noch diesen Monat an die Rennbahn zurückkehren – schließlich findet der besagte Wettbewerb bereits am 25. November statt! Glaubt ihr, er wird tatsächlich mit dabei sein? Stimmt ab!

Hannes Magerstaedt/Getty Images Nikki Lauda und Bernie Ecclestone in Kitzbühel

Anzeige

Charles Coates/Getty Images Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone

Anzeige

Boris Streubel/Getty Images for Laureus Formel-1-Star Niki Lauda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de