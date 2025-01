Mit Niki-Erbe? Birgit Lauda baut neues Domizil in Kitzbühel

Birgit Lauda (45) hat eine neue Villa in Kitzbühel – wie Oe24 berichtet, soll dieses Domizil für sie und ihren aktuellen Partner Marcus Sieberer das neue Zuhause werden. Eine Quelle verrät gegenüber dem Magazin: "Das Dach wurde in den letzten Tagen draufgesetzt." Augenscheinlich sind die Bauarbeiten also in vollem Gange. Doch für so einen luxuriösen Wohnort braucht man ordentlich Kohle – letztere ist der Witwe von Niki Lauda (✝70) im Sommer 2023 durch ein Gerichtsurteil zugesprochen worden.

Das Blatt munkelt, ob ihr dieses Geld bereits ausgezahlt wurde. In der Vergangenheit führte Birgit eine Ehe mit der verstorbenen Formel-1-Legende Niki. Nach dessen Tod standen ihr monatlich knapp 20.000 Euro des Millionenerbes zu. Das war der Wienerin allerdings nicht genug, sie klagte laut dem Kurier gegen die Erbschaftsregelung und seine Stiftung. Ganze 30 Millionen Euro soll Birgit gefordert haben. Wie Bild berichtete, soll die 45-Jährige den Prozess gewonnen haben und somit ihren Pflichtanteil von 16,67 Prozent des Erbes ausgezahlt bekommen.

Kurz vor ihrer Klage gab Birgit im Sommer 2021 bekannt, dass sie eine neue Liebe in Marcus gefunden hat. Gegenüber dem Radiosender Ö3 stellte die Witwe nur zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes klar: "Niki hätte mit Sicherheit gewollt, dass meine Kinder und ich in eine glückliche Zukunft schauen." Gemeinsam mit Nikki bekam sie Zwillinge, heute sollen laut Oe24 alle gemeinsam unter einem Dach in der Schweiz leben. Ob ihr neues Haus in Kitzbühel der feste Wohnsitz von allen wird, ist noch unklar.

Andrew Cowie/ Getty Images Rennfahrer Niki Lauda (rechts) und seine Frau Birgit

ActionPress Birgit Lauda und Marcus Sieberer im August 2021

