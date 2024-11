Johannes Heinrichs wird in neuer Serie "Senna" zu Niki Lauda

Die neue Netflix-Serie "Senna" bringt den legendären Rennfahrer Niki Lauda (✝70) zurück auf den Bildschirm! In der Serie, die ab dem 29. November auf der Plattform verfügbar ist, dreht sich alles um das Leben des brasilianischen Formel-1-Weltmeisters Ayrton Senna (Gabriel Leone) und dessen Mentor Niki Lauda, gespielt von Johannes Heinrichs. Wie der Schauspieler im Interview mit Bild verrät, sei es sehr aufwendig gewesen, ihn in den Rennfahrer zu verwandeln: "Ich habe jeden Tag zwei Stunden in der Maske gesessen. Meine Frau hat mich nicht wiedererkannt."

Mithilfe von elf Silikon-Präparaten wurde sein Gesicht verändert, um die markanten Züge und Verletzungen des Motorsportlers nachzubilden, der bei einem Unfall ein Ohr fast vollständig verlor. "Es wurden Abdrücke von meinem Kopf, meinem Ohr und meinen Zähnen genommen, um die Prothesen anzufertigen", erklärte der 34-Jährige im Gespräch mit der Zeitung. Sein eigenes Ohr sei nach hinten geklebt worden, damit das Silikon-Ohr darüber befestigt werden konnte. Auch eine Zahnprothese habe Johannes getragen, um Niki Laudas charakteristischen Überbiss zu imitieren. Das Entfernen der Maske habe eine weitere Stunde gedauert und sei oft schmerzhaft gewesen.

Neben der physischen Verwandlung arbeitete Johannes auch intensiv an der Stimme und dem Redefluss von Niki. Ein Sprach-Coach stand ihm zur Seite, um den österreichischen Akzent und die besondere Sprechweise zu perfektionieren. Nach den Dreharbeiten zu "Senna" stand Johannes für die zweite Staffel der Serie Nine Perfect Strangers vor der Kamera, in der auch Nicole Kidman (57) mitwirkt. Dort spielt er den Chauffeur von Henry Goldings Charakter und setzt damit seine internationale Karriere erfolgreich fort. Aber auch privat läuft es für den zweifachen Vater rund. Mit seiner Frau Nadja Jo Klapper, die ebenfalls Schauspielerin ist, lebt er glücklich in Berlin. Ihre beiden Töchter sind neun und elf Jahre alt.

Getty Images Niki Lauda, Rennfahrer

Instagram / johannes_heinrichs Johannes Heinrichs, Schauspieler

