Es ist ein schwerer Tag für seine Fans! Heute vor genau drei Jahren verstarb Formel-1-Legende Niki Lauda (✝70). Der Österreicher gewann in seiner Karriere zahlreiche Rennen und wurde insgesamt dreimal Weltmeister. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn blieb er dem Sport hinter den Kulissen erhalten – bis der einstige Rennprofi 2019 an den Folgen eines schweren Lungenleidens verstarb. Jetzt wurde er mit einer Statue geehrt.

Die Bronzefigur präsentierte der Rennstall McLaren jetzt in einem kurzen Video auf Twitter. "Von allen Fahrern, mit denen ich während meiner Karriere zusammengearbeitet habe, hat mich keiner so sehr beeindruckt wie er", würdigte Nikis Weggefährte Chris Robson die Rennsportlegende in dem Clip. Die glänzende Skulptur hält den Helm in der Hand und blickt mit erhobenem Arm siegessicher voraus.

Wenige Tage vor dem dritten Todestag gab es betrübende News: Denn Formel-1-Star Charles Leclerc (24) fuhr in Monaco ein Schaurennen mit einem Boliden aus dem Jahr 1975, in dem Niki seinen ersten Weltmeistertitel gewonnen hatte. In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und rammte mit dem Heck die Wand neben der Fahrbahn. Der Wert des Fahrzeugs soll zwischen 5,5 und 7,5 Millionen Euro liegen.

Getty Images Jacques Laffite, Carlos Reutemann und Niki Lauda am Nürburgring, 1975

Getty Images Niki Lauda und Nico Rosberg beim Großen Preis von China 2016

Instagram / charles_leclerc Charles Leclerc, Motorsportler

