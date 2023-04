Streit um Niki Laudas Erbe: Anwalt greift zu "üblen Mitteln"

Die Lage im Gerichtssaal spitzt sich weiter zu! Vor etwa vier Jahren verstarb die Formel-1-Legende Niki Lauda (✝70). In Birgit Lauda (44) hatte er 2004 seine große Liebe gefunden. Seine zweite Ehefrau hatte ihm sogar noch vor der Eheschließung eine Niere gespendet und blieb bis zu seinem Ableben an seiner Seite. Seinen Nachlass hatte der Rennfahrer eigentlich schon geregelt, doch seit einigen Wochen klagt seine Witwe vor Gericht gegen die Erbschaftsregelung und seine Stiftung. Nun will ein ehemaliger Freund Birgit für erbunwürdig erklären lassen!

Wie Bunte berichtet, sei es im Gerichtssaal immer wieder emotional geworden, da Stiftungsanwalt Haig Asenbauer zu Nikis Lebzeiten mit ihm und seiner Frau befreundet gewesen sei. Er fordere nun, Birgit für erbunwürdig erklären zu lassen. "Niemand hätte erwartet, dass man zu solch üblen Mitteln greift, um eine Witwe um ihren Pflichtteil zu bringen", verkündet ein Freund der Familie. Denn wird dieser Forderung stattgegeben, würde sie auch ihre bisherigen monatlichen Zuwendungen verlieren.

Bislang habe sie aus dem Erbe des Verstorbenen monatlich knapp 20.000 Euro als Unterhalt erhalten. Zusätzlich seien alle Kosten für ihre Häuser, ihre Autos und das Personal gedeckt worden. Dennoch verklagt Birgit die Stiftung auf knapp 30 Millionen Euro. Ein Insider erklärte bereits: "Der Rest der Familie war einverstanden. Sie respektieren, was er wollte und planen, sein Erbe bis zum Ende zu verteidigen."

Birgit und Niki Lauda

Birgit Lauda im November 2020

Niki Lauda (rechts) und seine Frau Birgit

