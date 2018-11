Dieses Model fühlt sich richtig wohl in seinem Körper! Influencerin Bonnie Strange (32) hat kein Problem damit, ihren Body im Netz zu präsentieren. Regelmäßig gewährt sie ihren Fans einen intimen Blick auf ihre nackte Haut. Im Mai wurde die gebürtige Russin zum ersten Mal Mutter. Dass die Geburt ihrer kleinen Tochter Goldie Venus nichts an ihrem Körperbewusstsein geändert hat, stellt Bonnie nun wieder mit einem eindeutigen Statement klar.

Für die Werbekampagne eines großen Erotik-Shops posiert die 32-Jährige in einem schwarzen Badeanzug am Strand von Ibiza. Dabei schaut sie selbstbewusst in die Kamera und lässt verführerisch die Hüften kreisen. "Heute liebe ich mich, wie viele es sich nicht trauen. Es gibt keine Grenzen, nur das Ziel, sich vollkommen wohlzufühlen", schreibt die Neu-Mama zu dem entsprechenden Video auf Instagram. Unter dem Hashtag #Heuteliebenwirunsanders erklärt die Blondine, dass nur so eine Beziehung zu sich und seinem Partner funktionieren könne.

In den Kommentaren zu dem Shooting-Ergebnis zeigen sich ihre Fans von dem selbstsicheren Auftritt begeistert. "Tolle neue Kurven", "Ich wäre so froh, wenn ich dein Selbstbewusstsein hätte" oder "Du sieht einfach fabelhaft aus", lauten nur einige der positiven Rückmeldungen.

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Netz-Berühmtheit

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie Venus Weilert

Getty Images Bonnie Strange beim New Faces Award Style in Berlin

