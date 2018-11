Diese Partynacht war für Cathy Hummels (30) schneller vorbei als gedacht! Am Donnerstag wurden in Berlin mit internationalem Glanz die GQ Awards verliehen – unter anderem beehrten Orlando Bloom (41) und Patrick Dempsey (52) die Veranstaltung. Auch Designerin Cathy hatte sich für den Abend in Schale geschmissen, musste aber schon nach kurzer Zeit wegen Baby Ludwig zurück ins Hotel: Ihr Söhnchen konnte ohne seine Mama nicht einschlafen!

Nach eineinhalb Stunden fand die Feier für die 30-Jährige ein vorzeitiges Ende, erzählte sie ihren Instagram-Followern. Ihr Kleiner bekomme gerade seine Backenzähne und schlafe deswegen sehr schlecht ein. Nach einem Anruf aus dem Hotel eilte die Influencerin darum sofort zurück und tauschte ihren schicken Partylook gegen gemütliche Schlafklamotten. "Bisschen schade finde ich's jetzt schon, weil ich mich so auch auf die Veranstaltung gefreut habe. Aber was soll ich machen, der kleine Mann hat Vorrang", sagte Cathy. Inzwischen gehe es ihrem Sohn zum Glück wieder besser.

Als Ludwigs Mutter weiß die Frau von Mats Hummels (29) eben genau, wie sie ihren Sohnemann beruhigen kann. Kürzlich verriet sie ihrer Community, wie sie ihrem Baby unterwegs und im Alltag ein Lächeln ins Gesicht zaubert: "Wenn das Baby schlechte Laune bekommt, hilft es, sich im Kreis zu drehen und zu hüpfen und zack: herzlich willkommen gute Laune."

