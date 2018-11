Wie bringt Cathy Hummels (30) eigentlich Privat- und Berufsleben unter einen Hut? Neben ihrer Karriere als Modedesignerin investiert die Gattin von Fußball-Star Mats Hummels (29) auch eine Menge Zeit in ihren erfolgreichen Social-Media-Account. Mit der Geburt ihres Sohnes Ludwig im Januar dieses Jahres kam dann auch noch der vermutlich wichtigste Fulltime-Job hinzu. Trotzdem bringt Cathy das alles optimal in Einklang. Und wie funktioniert dieser Spagat am besten? Mit einem gut gelaunten Baby!

Um ihrem Sohnemann immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, hat sich die Fashion-Liebhaberin eine ganz besondere Taktik überlegt. "Wenn das Baby schlechte Laune bekommt, hilft es, sich im Kreis zu drehen und zu hüpfen und zack: herzlich willkommen gute Laune", teilt Cathy ihre Theorie mit ihren Fans auf Instagram. Um dann auch noch die Praxis zu veranschaulichen, veröffentlicht die stolze Mami niedliche Fotos der Baby-Wirbelwind-Action.

Trotzdem gönnt sich die Brünette ab und an auch mal eine kleine Nachwuchs-Auszeit. Und die wird dann selbstverständlich mit Gatte Mats genutzt. Erst kürzlich genossen die zwei ihre kinderfreie Zeit bei einem romantischen Date.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Ludwig

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Baby Ludwig

Anzeige

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2018

Anzeige

Was haltet ihr von Cathys Taktik zur guten Laune? Super Idee! Finde ich unspannend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de