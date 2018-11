Will Nick Jonas (26) etwa in die Ehe rollen? Schon im Dezember wird der Sänger seiner Liebsten Priyanka Chopra (36) das Jawort geben. Da darf ein cooler Junggesellenabschied natürlich nicht fehlen. Während seine Zukünftige am Wochenende mit ihren Freundinnen bereits Amsterdam unsicher machte, hat Nick sich offenbar etwas ganz anderes überlegt: Für seine Bachelor-Party schenkt er seinen Trauzeugen personalisierte Tretroller!

Auf Instagram scheint der Jonas Brothers-Star die wochenlangen Gerüchte, dass seine Junggesellen-Feier am heutigen Freitag über die Bühne geht, endlich zu bestätigen. Auf einem Pic ist er neben sechs schwarz-grünen Rollern abgebildet. Dabei ist jedes Fahrzeug mit einem Namen versehen und somit offenbar für ihn und seine fünf Trauzeugen bestimmt. Vor den Altar werden Nick seine drei Brüder Kevin (31), Joe (29) und Frankie begleiten sowie sein Freund Johnathan Tucker und Priyankas Bruder Siddharth. Zu dem Schnappschuss schrieb der 26-Jährige: "Ich habe nach etwas Lustigem gesucht, mit dem meine Trauzeugen mobil sein können."

Was Nick sich für seinen großen Abend genau vorgenommen hat, ist noch nicht klar. Sicher ist bisher nur, dass die sechs partywütigen Männer ziemlich sportlich unterwegs sein werden. Was haltet ihr von Nicks Geschenk an seine Trauzeugen? Stimmt ab!

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der Art Of The In-Between' Costume Institute Gala

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

Getty Images Nick Jonas, Joe Jonas und Kevin Jonas

