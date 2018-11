Vor wenigen Tagen feierte Priyanka Chopra (36) ihre lang erwartete Bachelorette-Party! Zusammen mit einigen Freundinnen und ihrer Schwägerin in spe, Sophie Turner (22), machte die Verlobte von Nick Jonas (26) die niederländische Metropole Amsterdam unsicher und feierte ihren Abschied vom Singledasein. Jetzt postete die Schauspielerin einige private Schnappschüsse von der Feier – und siehe da: Priyanka und Sophie hatten zweifellos jede Menge Spaß!

Via Instagram teilte die 36-Jährige nun eine Reihe von Fotos von ihrer wilden Fete. Während am Vormittag noch ein entspannter Wollpullover den schönen Körper der Inderin zierte, bezauberte sie am Abend mit einem eleganten, weißen Federkleid. Zusammen mit ihren Brautjungfern, die alle in Rot erschienen, posierte Priyanka in ihrer Robe für ein Gruppenfoto. Dass es bei ihrer Party ziemlich hoch herging, beweist auch eine Aufnahme vom darauffolgenden Tag. "Der Morgen danach...", betitelte die Leinwand-Schönheit ein Bild mit Sophie, auf dem beide Grazien eine Augenmaske mit dem Schriftzug "verkatert" tragen.

Doch die Bollywood-Darstellerin beließ es offenbar nicht bei ihrem Jung­ge­sel­lin­nen­ab­schied. Nur einen Tag nach der großen Sause teilte die baldige Mrs. Jonas eine Momentaufnahme von einer gemütlichen Pyjama-Party mit ihren Mädels. "Schlafanzüge sind ziemlich cool", betitelte sie ihren Beitrag unter dem Hashtag "#Brautgang".

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra bei ihrem Junggesellinnenabschied in Amsterdam

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Sophie Turner

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihren Brautjungfern

