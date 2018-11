Singt Estefania Wollny (16) mit gerade einmal 16 Jahren schon über ihr eigenes Liebesleben? Schon länger begeistert die Tochter von Promi Big Brother-Siegerin Silvia Wollny (53) sich für die Musik, schließlich ist auch ihre Mama mit einigen Hits erfolgreich. Beim "Charity4Kids"-Event des Großfamilien-Oberhaupts zugunsten von Straßenkindern trat der Teenager kürzlich sogar mit seinem eigenen Song auf – und der handelt von den ganz großen Emotionen.

Mit dem Lied "Wo auch immer du bist" rockte Estefania bei der Veranstaltung die Bühne. "Das hat was mit Liebe zu tun, mit einer Beziehung, die auseinandergegangen ist und die Gefühle danach", verriet sie Promiflash im Interview ihre Inspiration. Hat die Schülerin denn schon selbst erlebt, wie sich Liebeskummer anfühlt? "Ich spreche da nicht wirklich aus Erfahrung in dem Lied. Ich hatte einfach den Drang dazu, das zu singen. Also das wollte ich gerne machen", erklärte sie weiter.

Ihr Song schien beim Publikum gut anzukommen. Auch von Mama Silvia und ihren vielen Geschwistern bekommt Estefania stets Rückendeckung für ihre Ideen: "Was die Musik angeht, steht meine Familie total hinter mir, mit jedem Schritt, den ich gehe. Ich weiß immer, ich kann mich auf sie verlassen – und das sagen und zeigen sie mir immer wieder."

Promiflash Silvia Wollny und ihre Tochter Estefania Wollny

Die Wollnys, RTL II Loredana und Estefania Wollny

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Reality-TV-Star

