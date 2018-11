Sie zeigt, was sie hat! Schauspielerin Simone Thomalla (53) machte sich nicht nur durch Filme wie "Ein Vater zum Verlieben" oder "Bei manchen Männern hilft nur Voodoo" einen Namen, auch als ehemalige Tatort-Ermittlerin gehörte sie zu den gefragten Gesichtern der deutschen TV-Branche. Doch nicht nur mit ihrer Karriere kann die Mutter von Sophia (29) rundum zufrieden sein – auch, was ihr Aussehen angeht, ist das einstige Playboy-Model immer noch on top. Dies demonstrierte sie nun einmal mehr und zeigte sich in einem gewagten Ouftit bei einem Event in Hamburg.

Bei der Preisverleihung "Goldene Bild der Frau" trug die brünette Schauspielerin einen eleganten schwarzen Zweiteiler – bestehend aus Blazer und Minirock. Einen Schnappschuss von ihrem sexy Auftritt veröffentlichte sie auf Instagram und schrieb dazu: "Für 26 doch noch ganz knackig, oder?" Unter den Post fügte die 53-Jährige die vielsagenden Hashtags #Jungunddoof, #Dünnseinistauchkeinelösung und #Ichwarjungundhattedasgeld hinzu. Ihre Fans zeigten sich von dem Anblick begeistert. "Du siehst klasse aus" oder "Knackig ist die Untertreibung des Jahrhunderts bei dir", lauteten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare.

Auf dem Event traf Simone auch ihren Ex, den Schauspieler Sven Martinek (54), wieder, mit dem sie von 1995 bis 1999 zusammen war. Trotz Trennung haben die beiden immer noch ein gutes Verhältnis zueinander. Unter dem Hashtag #Freundefürsleben postete Simone nach der Veranstaltung auf Instagram ein Bild von sich und ihrem einstigen Schatz und schrieb dazu: "Endlich mal wieder meins!"

