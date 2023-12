Simone Thomalla würde eine neue Liebe nicht verstecken!

Simone Thomalla (58) ist wieder bereit für eine neue Liebe! Rund ein Jahr waren die Schauspielerin und der DJ Nicolino Hermano ein Paar. Im März gab die Managerin der Ex-Tatort-Kommissarin dann aber überraschend die Trennung des einstigen Paares bekannt. Seitdem ist die Mama von Sophia Thomalla (34) Single. Für einen neuen Partner sei sie aber bereit. Simone würde eine neue Beziehung nicht verstecken.

"Ich bin niemand, der sich in meinem Alter irgendwo im Hinterhof versteckt oder mit einer Decke über dem Kopf irgendwo hingeht", verrät die 58-Jährige im Interview mit Bunte. Simone gehe eine neue Partnerschaft trotz medialem Interesse ganz entspannt an: "Es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn es an die Öffentlichkeit kommt und man selber noch nicht so weit ist, aber dann ist es halt so. Ich sehe das nicht mehr so eng wie vor vielen Jahren."

Kurzzeitig schien es so, als habe die Schauspielerin einen neuen Mann an ihrer Seite. Im Sommer besuchte sie nämlich das Sommerfest der Organisation "Ein Herz für Kinder" mit dem Marketingagentur-Inhaber Jan-Christoph Wagner. "Wir sind ziemlich beste Freunde", erklärte Simone damals gegenüber Bild. Der 46-Jährige schien jedoch anderer Meinung zu sein: "Jetzt, da sie Single ist und ich auch, sehen wir uns oft. Wir telefonieren jeden Tag, haben eine gute Zeit zusammen. [...] Wir genießen unser Zusammensein und schauen mal, was so passiert."

Anzeige

Getty Images Simone Thomalla und Nicolino Hermano

Anzeige

Getty Images Sophia und Simone Thomalla im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Simone Thomalla, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de