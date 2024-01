Kein Mann! Neu-Single Simone Thomalla hat andere Prioritäten

Simone Thomalla (58) weiß, was sie will! Vor knapp einem Jahr trennte sich die Ex-Tatort-Kommissarin von ihrem damaligen Partner Nicolino Hermano, mit dem sie rund ein Jahr gemeinsam durchs Leben gegangen war. Seitdem ist die Mama von Sophia Thomalla (34) Single. Eine neue Liebe könne sie sich aber trotzdem vorstellen. Doch eine Sache hat vorerst Priorität: Simone will mehr Zeit für Familie und Freunde!

"Zurzeit ist alles wunderbar! Ich vermisse nichts und genieße meine freie Zeit", plaudert die 58-Jährige im Superillu-Interview aus. Einer gescheiterten Beziehung trauere Simone nicht hinterher. Im Gegenteil: "Ich sehne mich weniger nach Zweisamkeit als nach 'Mehrsamkeit' mit Freunden und Familie. Die kommen leider oft zu kurz." Falls sich die Schauspielerin jedoch noch mal für die Liebe entscheiden würde, dürfe ihr Partner eine Eigenschaft nicht haben: "Eifersucht ist immer mangelndes Selbstwertgefühl und sehr zerstörerisch, wenn es krankhaft wird."

Eine neue Beziehung würde sie nicht verheimlichen. "Ich bin niemand, der sich in meinem Alter irgendwo im Hinterhof versteckt oder mit einer Decke über dem Kopf irgendwo hingeht", verriet Simone im Interview mit Bunte und fügte hinzu: "Es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn es an die Öffentlichkeit kommt und man selber noch nicht so weit ist, aber dann ist es halt so. Ich sehe das nicht mehr so eng wie vor vielen Jahren."

Getty Images Simone Thomalla und Nicolino Hermano

Getty Images Simone Thomalla, Schauspielerin

Getty Images Simone Thomalla

