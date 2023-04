Kampf um das Assauer-Erbe! Hat Simone Thomalla eine Chance?

Hat sie ein Anrecht auf sein Erbe? Von 2000 bis 2009 waren die deutsche Schauspielerin Simone Thomalla (57) und der Fußballmanager Rudi Assauer (✝74) ein Paar. Zu Simones Tochter Sophia (33) pflegte der Manager eine väterliche Beziehung. 2005 ernannte Rudi seine damalige Partnerin Simone sogar zur Alleinerbin. Im Februar 2019 verstarb der Sportstar aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung, seitdem herrscht ein Machtkampf um sein Vermögen. Doch hat Simone ein Anrecht auf das Erbe ihres Ex-Partners?

"Simone Thomalla und Rudi Assauer haben in der Zeit ihrer Partnerschaft zu gleichen Teilen in ein vermietetes und immer noch hochbelastetes Objekt investiert, für welches nun umfangreiche Sanierungsarbeiten anstehen", erklärte das Management der Schauspielerin gegenüber Bild. Da die anderen Erben des Managers nicht finanziell in der Lage seien, den nötigen Teil beizutragen, wäre Simone bereit, dies zu übernehmen. Jedoch sei ihre Bedingung, dass ihr der Anteil verbindlich überschrieben wird.

Bisher sei noch nicht geklärt, ob das handschriftliche Testament, das Rudi vor Jahren verfasst hatte, anerkennt werden wird. Im März hatte Simone das Schriftstück über ihre Steuerberaterin an das Nachlassgericht gesendet. Derzeit werde das Dokument geprüft. Seid ihr der Meinung, dass Simone einen Anspruch auf das Erbe hat? Stimmt unten ab!

