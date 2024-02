Wow! Simone Thomalla fand die große Liebe gleich mehrfach

Simone Thomalla (58) hatte nicht nureinmal Glück in der Liebe! Von 1991 bis 1995 war die Schauspielerin mit André Vetters, dem Vater ihrer Tochter Sophia Thomalla (34) verheiratet gewesen. Danach war sie unter anderem von 2000 bis 2009 mit Rudi Assauer (✝74) und von 2009 bis 2021 mit Silvio Heinevetter (39) zusammen. Wie auch bei ihren Beziehungen blieb es nicht bei der einen großen Liebe: Simone war mehrmals bis über beide Ohren verliebt!

"Ich glaube, dass es nicht nur die eine große Liebe gibt – ich habe die große Liebe jedenfalls mehr als einmal erlebt und dafür bin ich dankbar", schwärmt die 58-Jährige im Bild-Interview. Die Ex-Tatort-Kommissarin trauere aber keiner zerbrochenen Beziehung hinterher: "Jeder Mann hatte seine Zeit. Denn jedes Alter bringt verschiedene Vorstellungen von der Liebe mit sich. Ich war zu jeder Zeit ja auch irgendwie eine andere Simone."

Deswegen erinnere sie sich auch gerne an ihre vergangenen Liebschaften zurück – an eine davon besonders. "Mein Selbstbewusstsein kam vermutlich erst mit Rudi. Er war ja ein richtiger Kerl! Rudi war mein Felsen", erinnert sich Simone an die gemeinsame Zeit. Der ehemalige Fußballer und Funktionär habe ihr immer das Gefühl gegeben, dass ihr nichts passieren könne.

Getty Images Simone Thomalla und Silvio Heinevetter, 2012

Getty Images Simone Thomalla

Getty Images Rudi Assauer und Simone Thomalla beim Deutschen Fernsehpreis 2008

