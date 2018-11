Was für eine rührende Begegnung zwischen dem royalen Opa und seinem Enkelkind! Bereits im April erblickte das dritte Kind von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) das Licht der Welt. Natürlich wurde der jüngste Königshaus-Neuzugang Prinz Louis herzlich in den Familienbund aufgenommen. Viele Fotos existieren davon nicht – bis jetzt: Von einem süßen Moment zwischen dem Baby und Prinz Charles (69) machen jetzt niedliche Schnappschüsse die Runde!

Während der Dreharbeiten zur neuen Doku "Prince, Son and Heir: Charles at 70" kam es zum Generationentreffen unter Prinzen. The Daily Express druckte vor der Ausstrahlung des Films ein Foto der beiden. "So stolz, als Opa Charles den kleinen Louis traf!", betitelte das Blatt das Pic. Darauf hält Mama Kate den Wonneproppen, der neugierig seine Händchen zu einem gütig schauenden Charles ausstreckt. Zu der Szene soll es im vergangenen September gekommen sein, als Kate und William dem Zweifach-Papa und seiner Frau Camilla (71) einen Besuch abstatteten.

Die Dokumentation, in der der Prinz of Wales im Mittelpunkt steht, wird pünktlich zu seinem 70. Geburtstag am 14. November auf dem britischen TV-Sender BBC gezeigt. Darin beschreibt unter anderem seine Gattin, was für ein tolles Verhältnis er auch zu Camillas Enkeln hat: "Er krabbelt mit den Kindern stundenlang auf allen Vieren, verstellt seine Stimme so lustig und lacht viel mit ihnen. Die Enkel lieben ihn!"

DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images Herzogin Kate mit Prinz Louis bei dessen Taufe

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis und seine Schwester Prinzessin Charlotte

Dan Kitwood/Getty Images Charles, Prinz von Wales

