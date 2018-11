Ihr hartes Training macht sich bezahlt! Sylvie Meis (40) legt viel Wert auf ihr Äußeres und schwitzt für ihre heißen Kurven regelmäßig im Fitness-Studio. Mit ihrem Traumkörper bringt die Niederländerin seit zwei Jahren sogar ihre eigene Lingerie-Kollektion erfolgreich an den Mann. Kein Wunder, dass sich die Designerin nun über einen ganz besonderen Titel freuen durfte: Sylvie wurde zur schönsten TV-Moderatorin Deutschlands gekürt!

Ihre Kollegin Michelle Hunziker (41) landete mit knapp einem Prozentpunkt weniger auf Platz zwei, dicht gefolgt von Barbara Schöneberger (44) mit 16,6 Prozent auf Rang drei. Schlusslicht der Top 10 bildet "Extra"-Moderatorin Birgit Schrowange (60).

Das Magazin Auf einen Blick ließ in einer repräsentativen Umfrage über die Schönheiten der deutschen Fernsehlandschaft abstimmen. Mit stolzen 21,5 Prozent sicherte sich Sylvie am Ende den Titel. "Ich bin überwältigt! Es gibt so viele tolle und wunderschöne Moderatorinnen im TV. Es macht mich verlegen und stolz, hier knapp auf den ersten Platz gevotet worden zu sein", erklärte sie nach ihrem Sieg. Natürlich weiß die 40-Jährige auch, wie viel Arbeit hinter diesem Titel steckt: "Im Showbusiness ist das Äußere natürlich nicht ganz unwichtig, daher tue ich einiges, um mich fit und gesund zu halten – dann strahlt man auch nach außen."

Die Top 10 im Überblick

1. Sylvie Meis 21,5 Prozent

2. Michelle Hunziker 20,4 Prozent

3. Barbara Schöneberger 16,6 Prozent

4. Nazan Eckes 16,2 Prozent

5. Lena Gercke 16 Prozent

6. Judith Rakers 10 Prozent

7. Palina Rojinski 9,4 Prozent

8. Ruth Moschner 8,2 Prozent

9. Rebecca Mir 7,7 Prozent

10. Birgit Schrowange 7,6 Prozent

AEDT/WENN.com Guido Maria Kretschmer, Lena Gercke, Barbara Schöneberger und Sylvie Meis beim Dreamball

Anzeige

MEGA TheMegaAgency.com Sylvie Meis

Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker in Mailand

Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger beim Deutschen Radiopreis 2018

Alexander Scheuber / Getty Images Nazan Eckes beim Sportpresseball

Andreas Rentz/Getty Images Lena Gercke beim Film Festival in Cannes

Andreas Rentz / Getty Images Judith Rakers beim Deutschen Fernsehpreis 2017

WENN.com Palina Rojinski beim ECHO 2018

AEDT/WENN.com Ruth Moschner bei der Tribute to Bambi-Party in Berlin

Getty Images Rebecca Mir, Model

Andreas Rentz/Getty Images Birgit Schrowange bei der Bambi-Verleihung 2017



