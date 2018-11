Läuft da etwa was zwischen Alexander Hindersmann (30) und Gerda Lewis (25)? Offiziell sind der Bachelorette-Gewinner und die Germany's next Topmodel-Kandidatin zurzeit beide Single. Ein gemeinsames Instagram-Foto brachte die Gerüchteküche aber nun ordentlich zum Brodeln. Darauf stehen sie Arm in Arm auf einem roten Teppich und strahlen in die Kamera – mit einigen Fans ging da sofort die Fantasie durch. Gegenüber Promiflash verriet Gerda jetzt, was an den Liebes-Spekulationen wirklich dran ist.

Am Donnerstagabend wurde in Hamburg zum dritten Mal der Deutsche Bloggerpreis verliehen. Dort kam es auch zu dem verdächtigen Pic, das Alexander in seiner Story geteilt hatte. Viele Follower vermuteten sofort, dass das Bild ein klarer Beziehungs-Hinweis sei. Mit einem Liebes-Outing soll der Schnappschuss allerdings nichts zu tun haben, wie Gerda nun im Promiflash-Interview erklärte: "Ich habe mit ihm kaum gesprochen, wir haben uns alle in der Runde unterhalten und jeder hat mit jedem mal ein Foto gemacht. Ich kenne ihn also gar nicht und das ist absoluter Quatsch!" Mittlerweile hat Alex das Bild auch wieder gelöscht. Auf eine Bachelorette-GNTM-Romanze müssen die Fans also doch noch warten.

Die ständigen Liebes- und auch Fremdgehgerüchte – immerhin war Alexander bis vor Kurzem noch mit Nadine Klein (33) zusammen – machen der 25-Jährigen mittlerweile richtig zu schaffen: "Es ist einfach traurig, dass man nicht mal mit bekannten Gesichtern ein Bild machen kann, weil man sie aus dem TV kennt, ohne, dass Leute einem vorwerfen, dass irgendwer irgendwen betrogen hat. Nur, weil man ein Bild macht, heißt das nicht, dass man die Person überhaupt ansatzweise kennt."

Thibault Ulbricht Alexander Hindersmann beim Deutschen Bloggerpreis

Thibault Ulbricht Gerda Lewis beim Deutschen Bloggerpreis

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein, bekannt aus "Die Bachelorette"

