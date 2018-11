Ein Schock für alle Fans von Die Bachelorette. Erst im Sommer hatte Nadine Klein (33) sich im spannenden Finale für Alexander Hindersmann (30) als ihren Auserwählten entschieden. Das Besondere: Auch nach der Show gingen die ehemalige Rosenlady und ihr Kavalier gemeinsame Wege. Erst kürzlich verbrachten die zwei noch einen Liebes-Urlaub auf Santorini. Inzwischen sieht es im Inneren der TV-Stars aber wohl ganz anders aus. Alex gibt völlig überraschend bekannt: Zwischen ihm und Nadine ist alles aus!

Auf Instagram schreibt der besonders traurig dreinblickende Neu-Single: "Nadine und mir ist es wichtig, dass ihr persönlich von uns erfahrt, dass wir leider kein Paar mehr sind." In den vergangenen Tagen und Wochen hätten der Gammelbyer und die Wahl-Berlinerin gemerkt, dass sie in vielen Dingen unterschiedlich ticken. "Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung", offenbart der Reality-Star auch, von wem die Trennung allem Anschein nach in erster Linie ausging.

Weiter dazu äußern möchte sich das einstige Paar nicht, wie auch Nadine auf ihrem Account betont. "Wichtig für euch sollte doch nur sein, dass wir nicht im Streit auseinander gehen", betonen beide in ihren Statements und weisen daraufhin, in der kommenden Zeit erst einmal weniger von sich hören lassen zu wollen.

Splash News Bachelorette Nadine Klein mit Alexander Hindersmann im Oktober 2018 in Griechenland

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein auf Santorini

