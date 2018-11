Die Waldbrände rund um Los Angeles versetzen nicht nur die Kardashians aktuell in Angst und Schrecken! Hatten die Reality-Stars Kim (38), Khloe (34) und Kourtney (39) bereits ihre bedrohten Häuser verlassen, soll nun das komplette Anwesen von Caitlyn Jenner (69) niedergebrannt sein. Doch es könnte noch mehr Schaden geben – denn auch die Immobilien von Stars wie Rapper Lil Pump (18), Schauspielerin Alyssa Milano (45) Make-up Guru Jeffree Star (32) und YouTube-King Jake Paul (21) stehen kurz davor, entflammt zu werden!

Bei Lil Pump klopften die Flammen sogar schon fast an der Haustür: Wie der "Gucci Gang"-Interpret in seiner Instagram-Story enthüllte, brannte vor wenigen Stunden sogar schon sein Garten! Sofort machte sich der 18-Jährige auf die Socken, packte das Nötigste ein und ließ sein Anwesen zurück. So ernst scheint der Musiker das Feuerdrama aber nicht zu nehmen: In seinen Clips konnte er über die Evakuierung sogar noch scherzen. Auch YouTuber Jeffree ist in heller Aufregung. Zwar befindet sich der Paradiesvogel aktuell nicht selbst vor Ort, doch er bangte um seinen Schatz Nathan Schwandt und seine sechs Hündchen! "Ich habe Nathan alle zwanzig Minuten eine Nachricht geschrieben. Ich kann einfach nicht schlafen. Aber gerade sind mein Haus, Nathan und all meine Hunde in Sicherheit. Er wird natürlich sofort abhauen, wenn sich das Feuer unserem Haus nähert", erklärte er in seiner Instagram-Story. Seine Mutter hingegen habe bereits gerettet werden müssen.

Den Prankster Jake Paul hat es offenbar ebenfalls erwischt. Auch er lebt mit einem Haufen Freunde in einer Mega-Mansion in Calabasas. In seiner Instagram-Story berichtete er seinen Fans, dass auch sie sich nun in Gefahr befinden: "Wir haben alles Wichtige gepackt und werden jetzt abhauen." Außerdem filmte Jake den Ausblick von seiner Villa, der bereits von mächtigen Rauchwolken überschattet wird. Der 21-Jährige und seine Freunde sind erst einmal im Haus seines Bruders Logan Paul (23) untergekommen.

