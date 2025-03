Jutta und Jake Paul präsentieren Verlobungsring bei Premiere

Jake Paul (28) und Jutta Leerdam (26) sorgten bei der Premiere ihres neuen Max-Original-Formats "Paul American" für Aufsehen, als sie ihren ersten öffentlichen Auftritt als verlobtes Paar absolvierten. Die Veranstaltung fand am Mittwoch im Tempo by Hilton Hotel am New Yorker Times Square statt. Die niederländische Eisschnellläuferin präsentierte dabei stolz ihren imposanten Verlobungsring, der bei den zahlreichen Blitzlichtern kaum zu übersehen war. Für den Abend setzten beide auf elegante schwarze Outfits, während sie bei der Verlobung auf Saint Lucia noch in Weiß glänzten.

Neben Jutta und Jake waren auch weitere Familienmitglieder und Freunde der beiden bei der Premiere zu Gast, um diesen besonderen Moment mitzufeiern. Jakes Vater Greg Paul erschien mit seinem langjährigen Weggefährten Hawkwind Kelly, während Jakes Mutter Pam Stepnick ohne Begleitung eintraf. Auch Logans (29) Verlobte Nina Agdal (33) war an der Seite von Jakes älterem Bruder dabei, um die Vorfreude auf die Show in vollen Zügen zu genießen. In einem Gespräch mit TMZ verrieten Jake und Logan außerdem, dass es Überzeugungsarbeit gekostet habe, ihre Partnerinnen zur Teilnahme an der Realityshow zu bewegen. Doch letztlich hätten sich alle entschieden, gemeinsam Einblicke zu gewähren. Die Show verspricht – typisch für die Paul-Brüder – Drama und Unterhaltung.

Die Verlobung des Paares ist erst wenige Tage her und sorgte bereits für reichlich Schlagzeilen. Jake überraschte Jutta mit einem traumhaften Antrag auf St. Lucia, bei dem er mit einer romantisch dekorierten Terrasse voller Kerzen und Blumen aufwartete. Ihre Liebesgeschichte begann Anfang 2023, als sie ihre Beziehung öffentlich machten. Dass die beiden nicht nur privat, sondern auch beruflich harmonieren, zeigen ihre gemeinsamen Auftritte und die Unterstützung, die sie sich bei Jakes Boxkämpfen und Juttas Wettkämpfen entgegenbringen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Jutta Leerdam und Jake Paul im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jakepaul Jutta Leerdam, Verlobte von Jake Paul

Anzeige Anzeige