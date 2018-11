So viel hat Paola Maria (25) während ihrer Schwangerschaft bis jetzt also zugenommen! Das YouTube-Sternchen gab im Juni bekannt, sein erstes Baby mit Ehemann Sascha Koslowski zu erwarten. Seitdem hält die Influencerin ihre Fans mit regelmäßigen Nachwuchs-Updates auf dem Laufenden. Aktuell befindet sich Paola in der 32. Schwangerschaftswoche – und offenbart nun, wie viel sie inzwischen an Baby-Pfunden draufgelegt hat!

Auf Instagram stellte sich die 25-Jährige den neugierigen Fragen ihrer Community. Ein Fan brannte regelrecht darauf, zu erfahren, wie viel die Webvideo-Produzentin in den vergangenen acht Monaten zugenommen hat. Ungeniert antwortete Paola: "15 Kilogramm". Doch offenbar scheinen die zusätzlichen Pfunde die werdende Mama kein bisschen zu stören – denn ihr Gewichts-Geständnis versah Paola mit einem glücklichen Smiley.

Viele Follower waren wegen Paolas Body-Positivity vollkommen aus dem Häuschen und schrieben ihr nach der Kilo-Offenbarung zahlreichen Nachrichten. Eine davon veröffentlichte Saschas Liebste in ihrer Instagram-Story: "Es ist so toll, wie du dazu stehst und auch noch stolz darauf bist. So viele Influencer machen ein Geheimnis daraus oder jammern rum, dass sie schon fünf Kilo zugenommen haben. Als Zuschauer und selber Schwangere denkt man sich dann, man selbst sei nicht normal", textete eine Userin. Wie findet ihr es, dass Paola ihre Gewichtszunahme offen gelegt hat? Stimmt ab!

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Instagram/paola Sascha Koslowski und Paola Maria

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

