Welche Geschichte erzählt denn dieser Klunker? Seit über einem Jahr schweben Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26) auf Wolke sieben. Im Februar dieses Jahres wurde ihre Liebe mit der Geburt von Töchterchen Stormi Webster gekrönt. Seitdem warten die Fans nur noch auf den nächsten Schritt. Während die Jungunternehmerin schon vor wenigen Tagen von ihrem Schatz mit einem Rosenmeer überrascht wurde, gibt es nun ein weiteres Verlobungsindiz: Kylie wurde nun mit Mega-Klunker am Finger erwischt!

Dieses Schmuckstück dürfte bei den Fans für Schnappatmung sorgen: Am Samstag wurde die Wahl-Blondine vor ihrem Hotel in Miami Beach erwischt, in dem sie und ihr Rapper-Freund sich aktuell aufhalten. Dabei zeigte sie sich zwar wie immer top gestylt – der eigentliche Hingucker war dieses Mal aber nicht der Look der 21-Jährigen, sondern das auffällige Diamanten-Highlight an ihrem Ringfinger. Ist das also der Beweis, dass der jüngste Kardashian-Jenner-Spross schon bald eine verheiratete Frau ist?

Aussagen eines Insiders sprechen wohl dagegen. Schon nach dem Foto vom mit Rosen geschmückten Raum begannen wilde Spekulationen. Eine Quelle verriet daraufhin TMZ, dass es sich bei der Blumenaufmerksamkeit um etwas anderes als ein Verlobungsgeschenk gehandelt habe: "Travis wollte mit dieser Geste feiern, dass Kylie Cosmetics nun mit den Ulta Beauty Stores kooperiert. Es war außerdem ein aufwendiges 'Gute Reise'-Geschenk, um den Start seiner Tour zu verdeutlichen. Sie und das Baby kommen mit."

MEGA Kylie Jenner in Miami Beach

Anzeige

MEGA Travis Scott in Miami Beach

Anzeige

MEGA Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de