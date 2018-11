Sie brauchte eine Pause! Genau vier Jahre ist es her, dass Cheryl Cole (35) ihr letztes Studioalbum veröffentlichte. Der frühere Girls Aloud-Star war damals als Solokünstlerin mega erfolgreich gewesen und auch die Arbeit als Jurymitglied in der britischen Version von X Factor schien die Sängerin glücklich zu machen. 2014 war es musikalisch jedoch plötzlich still um die 35-Jährige geworden. Jetzt meldete sie sich endlich mit einem brandneuen Album zurück. In einem Interview verriet Cheryl nun, warum ihr Comeback so lange auf sich warten ließ.

Mit dem britischen Boulevardmagazin The Sun sprach Cheryl erstmals über ihre vier Jahre am Rande des Musikbusinesses. Sie gab zu, dass sie vor ihrer Unterbrechung in schlechter Verfassung gewesen sei und dass sie einfach nichts mehr inspiriert habe. Deshalb sei es wichtig für sie gewesen, eine Rampenlicht-Pause einzulegen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. "Ich brauchte die Zeit für meinen Geist. Ich habe wirklich nicht gewusst, wie sehr ich die gebraucht habe, bis ich es durchgezogen habe. Ich hatte einfach genug", verriet die Britin.

Auch privat ging es in den vergangenen Monaten für Cheryl drunter und drüber. Erst im Juli 2018 trennten sich die frisch gebackene Mama und Ex-One Direction-Star Liam Payne (25). Laut eigener Aussagen handele jedoch keiner ihrer neuen Songs von dem Liebes-Aus der beiden. "Alle Lieder waren fertig, bevor wir Schluss machten – keines davon ist über irgendwen", gab Cheryl im Interview zu verstehen.

Dan Kitwood/Getty Images Cheryl Cole auf der Bühne in London

Anzeige

Getty Images Cheryl Cole, Sängerin

Anzeige

WeirPhotos / Splash News Cheryl Cole und Liam Payne in Mayfair, London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de