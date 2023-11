Nach Sarah Hardings Tod: Girls Aloud kündigt Reunion-Tour an

Die beliebte Girlgroup Girls Aloud ist zurück! Eigentlich hatte die britische Band bereits vor ein paar Jahren ein Comeback geplant, doch dann wurden die Pläne von einem traurigen Schicksalsschlag durchkreuzt: Sarah Harding (✝39) verstarb im Herbst 2021 an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Rund zwei Jahre nach dem Tod ihrer Freundin gehen Kimberley Walsh (42), Cheryl Cole (40), Nadine Coyle (38) und Nicola Roberts (38) die Pläne wieder an: Girls Aloud kündigt für 2024 eine große Reunion-Tour an!

"Es ist der richtige Zeitpunkt, um Sarah zu feiern. Es ist der richtige Zeitpunkt, um die Band zu feiern – und der richtige Zeitpunkt, um die Tatsache zu feiern, dass wir das nach 21 Jahren immer noch tun können", betont Cheryl jetzt voller Vorfreude gegenüber The Sun. Zudem verkündet die Band, dass sie schon im kommenden Jahr wieder ihre beliebten Hits spielen wird.

Die Konzerte werden im Sommer 2024 stattfinden: Girls Aloud reist im Mai und Juni durch verschiedene Städte in Großbritannien und Irland, um für die Fans zu performen. Dabei wollen sie ihre größten Hits spielen. Bislang hat der Ticketverkauf aber noch nicht begonnen.

Getty Images Die Sängerin Cheryl Cole

Getty Images Die britische Band Girls Aloud im Dezember 2012

Getty Images Girls-Aloud-Mitglieder Sarah Harding, Nadine Coyle, Cheryl Cole, Nicola Roberts und Kimberley Walsh

