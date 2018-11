Cheryl Cole (35) ist wieder da! Vor vier Jahren trat die Sängerin das letzte Mal bei der Castingshow X Factor auf, danach wurde es zumindest musikalisch erst einmal ruhig sie. Doch nun ist Cheryl endlich wieder mit neuen Songs am Start. Wie ein Insider verriet, kehrt sie nun auch zurück in das britische TV-Format – mit ihrer brandneuen Single "Love Made Me Do It".

Das Boulevardblatt Daily Star will von einer anonymen Quelle sogar das exakte Datum des überraschenden "X Factor"-Comebacks erfahren haben. Am Sonntag, 18. November, soll Cheryl nach beinahe einer halben Dekade wieder auf der Castingshow-Bühne stehen. Das letzte Mal griff sie 2014 zum "X Factor"-Mikro, seitdem habe sich laut dem Insider jedoch viel verändert: "Nicht nur, dass sie keinen Chart-Hit veröffentlicht hat, sie hat außerdem das Scheitern zweier Beziehungen in der Öffentlichkeit ertragen müssen." Jedem sei klar, dass sich Cheryl bei dem bevorstehenden Auftritt erst einmal beweisen muss.

Dabei waren gerade die vergangenen Monate nicht leicht für die 35-Jährige. Nur ein Jahr nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Bear, trennten sich Cheryl und der Ex-One-Direction-Star Liam Payne (25) im Juli 2018 voneinander. Zu den genauen Umständen schweigen beide eisern. Mit ihrer neuen Single "Love Made Me Do It" soll die Sängerin jedoch mit der Beziehung abrechnen.

John Phillips/Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRIT Awards 2018

Tristan Fewings/Getty Images Cheryl Cole auf dem #GAME4GRENFELL in London

WeirPhotos / Splash News Cheryl Cole und Liam Payne in Mayfair, London

