Arm in Arm: Cheryl Cole strahlt nach Event mit einem Mann

Nanu, was geht denn da? Im Liebesleben von Cheryl Cole (40) hat es schon einige Aufreger gegeben: Von 2006 bis 2010 war sie mit Ashley Cole (43) verheiratet gewesen – wegen zahlreicher Affären des Fußballers hatte die Sängerin sich schließlich getrennt. Ihre zweite Ehe mit Jean-Bernard Fernandez-Versini hielt ein Jahr gehalten, bis sie mit Liam Payne (30) zusammenkam und ein Kind von ihm zur Welt brachte. Seit der Trennung 2018 gilt die Musikerin als Single. Doch nun zeigt sich Cheryl sehr vertraut mit einem Freund...

Am Montagabend besuchte sie eine Party der Londoner Fashion Week. Bilder, die Mirror vorliegen, zeigen Cheryl in einem eleganten schwarzen Spitzenkleid – und in den Armen eines Mannes! Der Publizist Simon Jones hat seine Hand fest auf der Hüfte der 40-Jährigen liegen, als die beiden die Party verlassen. Cheryl scheint das sichtlich zu genießen: Sie grinst glücklich in die Kamera. Ob hier etwa mehr geht?

Auf der Party zuvor posierte Cheryl auch zusammen mit den Bandmitgliedern ihrer Girlgroup Girls Aloud. Die Popgruppe plant bereits seit einigen Jahren ein Comeback – der Tod von Sarah Harding (✝39) 2021 hatte diese Gedanken aber vorerst auf Eis gelegt. Im kommenden Mai werden die Gewinnerinnen von Popstars nun tatsächlich wieder auf Tour gehen.

