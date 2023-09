Cheryl Cole sorgt sich wegen Krankheit um Ex Liam Payne

Cheryl Cole (40) lässt Liam Payne (30) nicht hängen. Der One Direction-Sänger sorgte Ende August für einen großen Schock: Er musste seine Tournee absagen, da er aufgrund einer schweren Niereninfektion ins Krankenhaus musste. Zunächst machte es den Anschein, dass sich der Musiker davon wieder erholt hatte, doch während seines Italienurlaubs wurde er erneut wegen Nierenschmerzen in eine Klinik gebracht. Liams Gesundheitszustand soll seiner Ex Cheryl Cole große Sorgen bereiten.

Wie das Ok! Magazine berichtet, soll die Verflossene des Sängers sehr "bestürzt" über die jüngsten Geschehnisse sein. "Cheryl […] will nur, dass Liam glücklich und gesund ist", verrät ein Insider und erklärt, dass die "Fight for This Love"-Interpretin immer versuche, für den Vater ihres Sohnes Bear da zu sein. Deshalb mache der schlechte Gesundheitszustand des Musikers ihr zu schaffen. "Es ist sehr schwer für Cheryl, sie ist sehr aufgewühlt deswegen. Sie macht sich Sorgen um Liam, weil er der Vater von Bear ist und sie möchte auch, dass er ein möglichst guter Vater ist", erklärt die Quelle.

Auch Liams Mutter sei "krank vor Sorge", weil ihr Sohn in Italien im Krankenhaus liege. "Es ist so schrecklich, dass er so weit weg ist", gibt sie gegenüber Daily Mail zu und merkt an: "Es ist so eine schreckliche Situation und wir hoffen einfach, dass er in der bestmöglichen Verfassung ist."

Getty Images Liam Payne im März 2023

Getty Images Cheryl Cole in London im März 2020

Getty Images Liam Payne in Manchester im Juni 2023

