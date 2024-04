Cheryl Cole und Liam Paynes Sohn Bear feiert ersten Auftritt

Wer hätte das gedacht? Die Sänger Cheryl Cole (40) und Liam Payne (30) gaben 2016 ihre Beziehung bekannt, trennten sich jedoch 2018. Im Jahr zuvor wurde ihr Sohn Bear geboren und seitdem teilen sich die beiden das Sorgerecht und halten ihren Sohn konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Doch am Freitag feierte Bear sein Debüt bei BBC Radio 1 – dabei war das Ganze sogar ein Versehen! Die Sängerin Perrie Edwards (30) war zu Gast im Radio und musste im Rahmen eines Spiels ihre Freundin Cheryl anrufen – stattdessen nahm ihr 7-jähriger Sohn das Telefon ab. "Hallo, wer ist da?", fragte Bear und antwortete auf die Frage von Perrie, ob er am Telefon sei, mit "Ja".

Daraufhin erzählte der Moderator, Greg James (38), Bear, dass er gerade in einer Radiosendung auftrat. "Im Radio?", gab der Kleine ungläubig zurück. Dann nahm seine Mama ihm das Telefon ab. "Bear sagt: 'Es ist mein erstes Mal im Radio, jetzt kennt mich jeder'", erzählte Cheryl. Zudem wünschte er Perrie viel Glück bei ihrer neuen Single, für die sie in der heutigen Radioshow zu Gast gewesen war. Die Fans waren nach dem Auftritt ganz aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, sie haben gerade Cheryl auf Radio 1 angerufen und Bear hat abgenommen – er war so süß! Er hat einen kleinen Geordie-Akzent", schrieb ein Nutzer auf X und bezog sich auf die nordenglische Herkunft von Cheryl Bezug.

Es scheint, dass Bear mehr Zeit mit seiner Mutter verbringt. Ein Insider verriet bei new, dass Liam nun mehr Verantwortung übernehmen möchte und einen Neuanfang anstrebt. "Er will wirklich ein guter Vater sein", berichtete die Quelle. Offenbar hatte er nach der Trennung von Cheryl und der Zeit nach One Direction sehr mit psychischen Problemen zu kämpfen. Doch nun muss sich Cheryl auf ihn verlassen können. Denn die Musikerin geht dieses Jahr mit ihrer Girlgroup Girls Aloud auf Tour und wird demnach wenig Zeit zu Hause verbringen können. "Liam möchte keinen Meilenstein verpassen und Cheryl muss sich jetzt auf ihn verlassen, da sie sehr beschäftigt sein wird", bestätigte der Insider.

Anzeige Anzeige

Instagram / cherylofficial Bear und Cheryl Cole im Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Bears Debüt im Radio? Überraschend, aber süß! Ich fand es nicht besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de