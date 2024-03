Neustart: Liam Payne will sich vor Cheryl als Papa beweisen!

Alle Zeichen auf Neuanfang! Im März 2017 waren Sänger Liam Payne (30) und seine damalige Partnerin Cheryl Cole (40) Eltern ihres Sohnes Bear geworden, doch 2018 trennte sich das Paar nach zweieinhalb gemeinsamen Jahren. Seitdem hört man nicht viel über das Vater-Leben des ehemaligen One Direction-Mitglieds. Doch das soll sich jetzt ändern! Eine Quelle verrät gegenüber new, dass Liam nun sein Leben umkrempeln wolle. Das Scheitern seiner Beziehung mit Cheryl und psychische Probleme hätten dem Musiker ordentlich zugesetzt, aber er sei bereit für einen Neustart: "Er will wirklich ein guter Vater sein."

Der Brite würde nun aber mehr Verantwortung übernehmen und seiner Ex beweisen wollen, dass er bereit sei, ein großer Teil von Bears Leben zu sein. "Liam möchte keinen Meilenstein verpassen und Cheryl muss sich jetzt auf ihn verlassen, da sie sehr beschäftigt sein wird", berichtete die Quelle. Denn die Sängerin geht dieses Jahr mit ihrer Girlgroup Girls Aloud auf Tour, wird demnach also wenig Zeit zu Hause verbringen können. Umso besser also, dass Liam die Zeit jetzt nutzen möchte, um mehr in seiner Vaterrolle aufzugehen. Unterstützung würde er dabei von seiner Familie, vor allem von seiner Mutter, bekommen: "Sie wollen, dass er der beste Vater für Bear ist."

2023 gab der "Strip That Down"-Interpret in einem Interview mit W Radio zu, dass ihm die Zeit in der Boygroup One Direction zu schaffen gemacht und er mit dem Band-Aus 2016 einen Tiefpunkt in seinem Leben erreicht hätte. Auf YouTube offenbarte Liam außerdem, dass er Zeit in einer Entzugsklinik verbracht hatte: "Ich brauchte einfach eine kleine Auszeit für mich selbst, denn ich wurde irgendwie zu jemandem, den ich nicht mehr wirklich wiedererkannte." Nun könne er auch ein besserer Vater für seinen sechsjährigen Sohn Bear sein. "Ich habe das Gefühl, dass ich mein Leben jetzt besser im Griff habe", betonte er.

Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRITs 2018

Getty Images Liam Payne, 2023

