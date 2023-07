Zum zehnten Todestag: "Glee"-Star Kevin McHale gedenkt Corys

Der Schmerz sitzt noch immer tief! Die eigentlich so kunterbunte Serie Glee hatte in den vergangenen Jahren vor allem mit Schreckensnachrichten von sich reden gemacht: Drei der Hauptdarsteller waren noch während oder nach den Dreharbeiten ums Leben gekommen. Der Tod des Finn Hudson-Darstellers Cory Monteith (✝31) jährte sich nun zum zehnten Mal – und sein Serienkollege Kevin McHale (35) gedenkt ihm im Netz!

Auf Twitter erzählt der Schauspieler von dem Tag, an dem er die Nachricht von Corys Tod erhalten hatte. Damals hatte er sich mit seiner Kollegin Naya Rivera (✝33) in London aufgehalten, die im Juli 2020 ebenfalls verstarb: "Wir verbrachten den Tag teils unter Schock, teils lachten wir über unsere Erinnerungen, teils weinten wir über die Unmöglichkeit des Ganzen." Zum runden Todestag möchte Kevin an beide Kollegen erinnern: "Zehn Jahre später ist kein Tag vergangen, an dem ich euch nicht vermisst habe – euch beide. Danke, dass ihr euer Licht mit uns geteilt habt, so kurz es auch war."

Nachdem Naya im Juli 2020 bei einem Bootsausflug mit ihrem Sohn verschwunden war, hatte man ihre Leiche fünf Tage später, am Todestag Corys, geborgen. Kevin hatte damals auf Social Media verlauten lassen: "Ich bin keineswegs religiös, aber keiner kann mich davon überzeugen, dass Cory heute nicht dabei geholfen hat, unser Mädchen zu finden."

Getty Images Kevin McHale im November 2019

Getty Images Der Cast von "Glee" im Jahr 2011

Getty Images Kevin McHale und Naya Rivera im Dezember 2012

