Diese "Glee"-Stars besuchen Lea Michele nicht am Broadway!

Für die Glee-Schauspielerin Lea Michele (36) ging im vergangenen Jahr ein Lebenstraum in Erfüllung! Sie wurde für die Hauptrolle im Broadway-Musical "Funny Girl" besetzt. Leas bekanntester Fernsehcharakter Rachel Berry hatte ebenfalls die Chance erhalten, genau diese Rolle am Broadway zu spielen. Nachdem sich um die Serie "Glee" allerdings einige Skandale abgespielt hatten, die unter anderem das angebliche Mobbing-Verhalten der Schauspielerin betrafen, lässt sich festhalten: Manche "Glee"-Stars werden Lea wohl nicht am Broadway besuchen!

Leas "Glee"-Kollege Kevin McHale (34) schloss sein Erscheinen zu ihrer Show im Gespräch mit Entertainment Weekly zwar nicht vollkommen aus, zeigte allerdings auch kein gesteigertes Interesse daran: "Ich habe lange nicht mit Lea gesprochen und noch nicht darüber nachgedacht." Chris Colfer (32), der in "Glee" einst Leas besten Freund Kurt gespielt hatte, fand in einem Interview deutlichere Worte: "Nein, ich kann zu Hause getriggert werden."

Die "Glee"-Schauspielerin Samantha Marie Ware (31), die sich öffentlich gegen Leas Fehlverhalten am Set ausgesprochen hatte, machte ihrem Ärger auf Twitter Luft, nachdem die "Funny Girl"-Besetzung publik geworden war: "Ja, ich bin betroffen. Ja, meine Träume wurden zunichtegemacht. Ja, der Broadway hält das Weißsein aufrecht. Ja, Hollywood tut dasselbe." Dass sie sich die Show in New York, die noch bis September 2023 laufen wird, wohl eher nicht ansehen mag, wurde damit deutlich.

Anzeige

Getty Images Die "Glee"-Besetzung bei der 68. Verleihung der Golden Globes

Anzeige

Getty Images Lea Michele, Chris Colfer und Kevin McHale im Jahr 2011

Anzeige

Getty Images Samantha Marie Ware im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de