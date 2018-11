Sieht ganz so aus, als sei Evelyn Burdecki (30) weg vom Markt! In dem Liebesleben der Ex-Bachelor-Kandidatin ging es ziemlich turbulent zu: Bei der Kuppelshow Bachelor in Paradise lernte sie in diesem Jahr Domenico De Cicco kennen und lieben. Lange halten wollte das Glück aber nicht so recht – und endete sogar mehr oder minder im Rosenkrieg. Nun scheinen die alten Wunden verheilt! Auf Social Media gab die Blondine nun ganz schön diskret bekannt: Sie ist wieder in festen Händen.

Evelyn ließ dabei die Bombe nicht mal auf ihrem eigenen Instagram-Profil platzen, sondern haute die Mega-News unter einem Beitrag der diesjährigen Bachelor-Teilnehmerin Jessica Neufeld (24) raus. Die fragte in ihrem Posting nämlich nach dem Beziehungsstatus ihrer Community und ordnete den verschiedenen Möglichkeiten bestimmte Smileys zu. Und Evelyn? Die kommentierte mit einem Herzchenemoji – das Zeichen für "verliebt & vergeben". Diese Antwort überraschte offenbar auch die Autorin selbst: "Aww, wie schön. Freut mich für dich", entgegnete Jessi.

Wer der Glückliche ist, behielt das TV-Gesicht jedoch für sich. Evelyn befindet sich gerade im Urlaub auf Hawaii. Möglicherweise hat sie ihren neuen Schatz dabei schon im Schlepptau. Zumindest dürfte aber klar sein, wem die Reality-Darstellerin ein heißes Strandbild widmet, auf dem sie nicht nur ihre Kehrseite zeigt, sondern auch ein Herz mit den Händen formt.

Instagram / domenico_decicco_official Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-Sternchen

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki auf Hawaii

