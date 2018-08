Endlich spricht Evelyn Burdecki Klartext! In der RTL-Show Bachelor in Paradise lernte sie vor Kurzem Domenico De Cicco kennen – und aus zunächst harmlosen Flirts wurden schnell tiefe Gefühle. Nach dem Ende der Sendung plante die quirlige Blondine schon eine gemeinsame Zukunft mit dem Italiener. Doch vor rund einer Woche trennte sich das Traumpaar. Angeblich war Domenico zweigleisig gefahren und hat noch eine andere Freundin, die schwanger von ihm sein soll. Evelyn brach nun ihr Schweigen und machte klar: Zwischen ihr und ihrem Ex ist es endgültig aus.

Auf Instagram meldete sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin nach tagelanger Funkstille zu Wort. In den vergangenen Tagen habe sie mit allen Beteiligten gesprochen und versucht, die schmerzhafte Erfahrung zu verarbeiten. "Domenico hat mich immer wieder belogen und betrogen. Er war die ganze Zeit mit mir und seiner Freundin gleichzeitig zusammen, die aktuell im siebten Monat schwanger ist", schrieb sie in ihrem Statement. Und obwohl sie die Beziehung als "einzigartig" beschrieb, stehe eine Reunion für sie nicht zur Debatte. "Ich kann Domenico keine weitere Chance geben. Meine Gefühle sind zu verletzt und meine Enttäuschung ist zu groß", so Evelyn.

Das klingt tatsächlich nach einem Schlussstrich – und das, obwohl Domenico seiner Ex noch vor wenigen Tagen eine Liebeserklärung machte und erklärte, sie zurückerobern zu wollen. Doch sie scheint mit der Beziehung abgeschlossen zu haben. "Ich wünsche ihm und seiner baldigen Familie viel Glück und alles Gute für die Zukunft. [...] Ich für meinen Teil wünsche mir nun, dass ich wieder positiv in die Zukunft schauen kann", lautete das Schlusswort von Evelyns emotionalem Beitrag.

Instagram / domenico_decicco_official Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Reality-TV-Star

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-Star

