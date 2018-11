Diese Überraschung ist Clea-Lacy Juhn (27) gelungen! Seit ihrer Bachelor-Teilnahme ist die Influencerin richtig gut mit Inci Elena Sencer (25) befreundet – und das, obwohl die beiden in der Kuppelshow Konkurrentinnen waren. Während Cleas Liebe zu Sebastian Pannek (32) vor einigen Monaten ihr Ende fand, hält ihre Freundschaft zu Inci bis heute. Jetzt überraschte sie ihre schwangere Freundin mit einem spontanen Besuch.

Während die werdende Mutter einen anstrengenden Tag mit Töchterchen Mila Jolie durchlebte, plante ihre BFF schon die große Überraschung. "Die weiß nicht, dass ich da bin! Ich hab alles mit ihrem Mann ausgemacht und jetzt gehen wir lecker essen", freute sich Clea in ihrer Instagram-Story, die sie am Samstagnachmittag auf ihrer Reise nach Stuttgart aufnahm. Nur kurze Zeit später saßen die Freundinnen glücklich vereint im Restaurant und genossen ihre unerwartete Reunion.

Nachdem sich Clea wieder auf den Weg nach Hause gemacht hatte, verlieh Inci ihrer Freude über den Einfall in einer eigenen Insa-Story Ausdruck. "Mein Mann hat wohl gemerkt, dass ich gerade ziemlich dringend mal wieder eine Freundin sehen muss und jemanden, der mir besonders wichtig ist. Und Clea ist und bleibt für immer eine der wichtigsten Personen in meinem Leben", schwärmte die 25-Jährige, die in wenigen Wochen zum zweiten Mal Mutter wird.

Becher/WENN.com Clea-Lacy Juhn beim Late Night Shopping in Soltau

Instagram / clea_lacy Inci Sencer und Clea-Lacy Juhn

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer

