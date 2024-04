Verraten: In dieser Schwangerschaftswoche ist Clea-Lacy Juhn

Clea-Lacy Juhn (32) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein! Die ehemalige Bachelor-Siegerin und ihr Mann Hasim erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft lässt die Influencerin ihre Follower regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Auf ihrem Instagram-Profil teilt Clea-Lacy nun ein zuckersüßes Video, auf dem die werdende Mama stolz ihre kleine Babykugel streichelt: "Ich bin in der 21. Schwangerschaftswoche. Es werden eineiige Zwillinge. Mein aktueller Bauchumfang beträgt 86 Zentimeter. Es werden Sommer-Boys."

Zuletzt machte die 32-Jährige eine Netzpause – etwa aus Sorge um ihre ungeborenen Babys? Vor wenigen Wochen berichtete Clea-Lacy von einem Besuch beim Kinderarzt: "Die sind sogar größer als gedacht, haben lange Beine. Da ist ja immer die Sorge, gerade bei eineiigen Zwillingen, ob sie gut genährt werden. Also, dass der eine dem anderen nichts wegnimmt. Aber es ist alles super, was immer eine echt schöne Erleichterung ist." Dort erfuhr sie auch, dass sie mit MODI-Zwillingen schwanger ist. Dabei handelt es sich um monochorial-diamniote Zwillinge, die sich im Bauch eine Plazenta teilen.

Während ihrer Schwangerschaft habe Clea-Lacy nicht nur eine Veränderung an ihrem Körper wahrgenommen. Auch das Essverhalten der Beauty habe sich geändert. "Seit Beginn der Schwangerschaft hat mir Kaffee nicht mehr geschmeckt. So verrückt! Ich trinke also gar keinen mehr", erklärte die werdende Mama ihren Followern im Netz.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Partner Hasim

