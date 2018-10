Mit ihrer zweiten Schwangerschaft hatte Inci Elena Sencer (25) alle überrascht. Eigentlich war die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin aus der Staffel von Sebastian Pannek (32) ja erst einige Monate zuvor zum ersten Mal Mama geworden, da kündigte sich auch schon Nachwuchs Nummer zwei an. Schon ihr erstes Töchterchen, Mila Jolie, hatte kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr das Licht der Welt erblickt. Ob auch ihr nächstes Kind ein Xmas-Baby wird?

Auf Instagram lässt die Influencerin ihre Fans wissen: "Die Zeit vergeht so schnell, diese Schwangerschaft mit meiner Tochter Neyla ist auch bald vorbei. Nur noch wenige Wochen dann ist sie endlich bei uns." Aktuell befindet sich die Deutsch-Türkin in der 33. Schwangerschaftswoche und hat langsam genug von der Baby-Bauch-Zeit. "Aber das geht doch allen so, oder?", vergewissert sie sich bei ihren Followern.

Was der Community vor allem am freizügigen Post der dunkelhaarigen Schönheit auffällt? Wie schafft Inci es nur, keine Dehnungsstreifen zu bekommen? Darauf hat die zweifache Mama in spe eine Antwort: "Eincremen, eincremen, eincremen. Morgens, vielleicht auch mittags und abends. Aber vielleicht auch gute Gene."

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Social-Media-Star

Instagram / inci.sencer Daniel, Inci und Lena

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrer Tochter Mila Jolie

