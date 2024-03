Schwangere Clea-Lacy Juhn hat Respekt vor dem Mamasein!

Clea-Lacy Juhn (32) durchlebt aktuell eine spannende Zeit – das Ex-Bachelor-Girl ist schwanger mit Zwillingen. In ihrer Instagram-Story stellt sie sich nun den Fragen ihrer Fans und gibt einen kleinen Einblick in ihre Gefühle bezüglich der bevorstehenden Veränderungen in ihrem Leben. "Es war kein Schock, sondern eher eine Freude", berichtet die Influencerin über die Nachricht, dass sie zwei statt nur einem Kind bekommen werde. Auch wenn es ihr so weit gut geht, mache sie sich manchmal Sorgen: "Ich habe Respekt davor, wie es sein wird, wenn die beiden auf der Welt sind und ob ich dann alles richtig mache..."

Die TV-Bekanntheit ist zum ersten Mal schwanger. Dass sie manchmal Zweifel plagen, sei eben ganz normal, daher versuche sie, sich nicht zu sehr zu stressen. "Ich bin mir sicher, dass man als Mama automatisch alles richtig macht. Ich vertraue einfach auf mich", erklärt die Beauty. Dass es eineiige Zwillinge werden, sei zwar eine große Überraschung gewesen, dennoch sei sie sehr froh darüber. "Es ist doch schön, wenn die beiden sich haben und miteinander spielen können und nicht alleine schlafen müssen", findet Clea-Lacy.

Ruhe zu bewahren, ist für die werdende Mama ein besonders wichtiges Thema. Nachdem sie sich etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, machte Clea-Lacy schließlich bekannt, unter Panikattacken zu leiden. "Ich gehe in die Gesprächstherapie, um weiter daran zu arbeiten. Das ist für mich auch sehr wichtig, da ich dort all meine Themen bearbeiten kann", berichtete sie auf Instagram.

